"Attenti al Coronavirus", Gattuso e l'avviso ai nazionali del Napoli. Il Mattino: qualcuno raccontava che la squadra fosse stufa delle sue urla a bordocampo...

Napoli Calcio - Il lungo applauso della squadra a se stessa rimbomba nel ventre silenzioso dell'Olimpico. Non ci sono cori, ci sono solo i complimenti che tutti fanno a tutti. E Gattuso fa alla squadra, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Quella squadra che qualcuno raccontava fosse persino stufa delle sue urla a bordocampo, del suo modo di richiamare i suoi calciatori sul terreno di gioco. Ringhio è lì, con Giuntoli e con Riccio, il suo fedele amico assistente. Il silenzio stampa, assurdo e senza senso, va avanti e andrà avanti fino alla fine della stagione, c'è da giurarci. È un capriccio di De Laurentiis. E il patron non cambierà idea. Un peccato. Prima di andar via dice solo due parole ai nazionali che partono: attenti al Coronavirus. Anche in questo, un fratello più grande”