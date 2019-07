Atletico Madrid, il presidente: "James? Buoni rapporti col Real, ci piacciono quelli bravi. Ad oggi non so, la ciliegina sulla torta manca sempre..."

Napoli calcio mercato le ultimissime - Enrique Cerezo Torres, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca ed ha analizzato la situazione generale proprio club. Vi proponiamo alcune dichiarazioni che interessano anche la S.s.c. Napoli per la trattativa James Rodriguez

“Siamo reduci da un decennio molto positivo dal punto di vista calcistico, abbiamo superato tanti problemi. Joao Felix? Il fatto che abbia preferito noi al Manchester City dimostra che il lavoro fatto è stato molto buono. Quando i calciatori vogliono venire da noi, credo sia importante per il club e per la tifoseria”

Hermoso, Llorente e James per tornare a fare affari con il Real Madrid?

Possibilità reali di firmare James Rodriguez?

“In questo momento non lo so, James è un buon calciatore e all’Atletico piacciono sempre i buoni calciatori. In questo momento non so dire se arriverà perchè io non lo so”