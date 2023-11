Atalanta-Napoli, Osimhen e Zielinski verso il recupero: le ultimissime

Notizie Calcio Napoli - Arrivano buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno in vista di Atalanta-Napoli.

Atalanta-Napoli, le ultime su Osimhen e Zielinski

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, a eccezione dei soli Mario Rui e Alex Meret, come noto già indisponibili, Victor Osimhen e Piotr Zielinski stanno provando a stringere i denti per essere almeno tra i convocati. Gli esami del nigeriano danno buoni propositi per portarlo almeno in panchina. Discorso diverso invece per Zielinski debilitato per l'influenza ma comunque già in campo ieri con i compagni di squadra.