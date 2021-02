Atalanta-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: tre volti nuovi rispetto a Granada. Ruolo inedito per Elmas [GRAFICO]

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Davanti a Meret c'è il rientro di Koulibaly che formerà con Rrahmani la coppia centrale difensiva. Conferme obbligare per Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo due novità rispetto a Granada: giocheranno dal primo minuto Bakayoko e Zielinski insieme a Fabian Ruiz. Elmas giocherà nel ruolo inedito di ala destra con Osimhen punta centrale e Insigne sulla sinistra. Nell'Atalanta possibile turnover in vista della gara di Champions. Cinque i ballottaggi per Gasperini: Romero-Djimsiti, De Roon-Freuler, Pessina-Pasalic, Malinovskyi-Miranchuk e Zapata-Muriel.