Asse Napoli-Roma, Tuttosport: De Laurentiis pensa al doppio colpo Under-Veretout! Pronta offerta con Milik ed un altro azzurro nell'operazione

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport svela come l'asse di mercato tra Napoli e Roma sia davvero molto caldo nelle ultime ore. Nel mirino degli azzurri ci sarebbe il duo Under-Veretout, con il presidente De Laurentiis pronto ad un doppio scambio con i giallorossi:

"Ora che ha ceduto Allan all’Everton (25 milioni più 3 di bonus), il presidente De Laurentiis potrebbe fare un nuovo tentativo per Veretout, indicato da Gattuso come il sostituto ideale del brasiliano. In quel caso il Napoli offrirebbe Milik e Maksimovic per arrivare a Under e all’ex viola".