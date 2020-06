Ascierto: "Vince la mia Juve! Segna CR7, lui è come Maradona. Vedrò la partita con Gigi e Ross, quanti sfottò"

Il ricercatore Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale napoletano Pascale, difenda a spada tratta la sua fede juventina in una città che è animata da odio calcistico verso «i non colorati». Ecco alcuni stralci della sua intervista al Corriere del Mezzogiorno

Finale coppa Italia Napoli-Juve intervista Ascierto

«Mi piace stare al gioco degli sfottò, sono io il primo che punzecchio gli amici tifosi del Napoli. Ma la soglia non va superata, mi piacerebbe molto che in Italia vivessimo lo sport in maniera rilassata, così come accade in America.Vedrò la partita con i miei amici napoletani Gigi e Ross che quando Ronaldo era al Real Madrid e segnò il rigore contro la Juve crearono una chat di gruppo e mi inserirono con l’intento di mortificarmi. Pronostico? Vincerà la Juve con gol di Ronaldo, spero. Se così non dovesse esser me ne farò una ragione. Lui può farlo in qualsiasi momento. Come faceva Maradona nel Napoli"