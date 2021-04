Arthur punta il Napoli: dietro il desiderio di esserci contro gli azzurri c’è anche un altro significato

Ultime calcio Napoli - Dopo l’esclusione nel derby, Andrea Pirlo ha riabilitato Dybala, McKennie e Arthur. E proprio quest’ultimo ha messo il Napoli nel mirino, come racconta Tuttosport.

“Arthur negli ultimi due giorni si è allenato con la squadra e fino all’ultimo proverà a rendersi disponibile per il Napoli. Arthur è deciso a rendersi disponibile per partire dal primo minuto anche se non al top della condizione. Dietro il desiderio di esserci contro il Napoli c’è anche una gran voglia di rivalsa. Il brasiliano vuole cancellare l’errore con il Benevento, che ha chiuso in anticipo le ultime speranze di rimonta scudetto, e anche farsi perdonare sul campo per la leggerezza della cena a casa McKennie”