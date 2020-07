Arriva il Milan al San Paolo, Gattuso cambia il Napoli. Cdm: cinque novità rispetto al Genoa

Ultime calcio Napoli - È la partita del cuore di Gennaro Gattuso che affronta per la prima volta il Milan da avversario dopo 16 anni trascorsi a Milanello, prima da calciatore e poi da allenatore. Lui non ne parla, probabilmente non lo farà neanche oggi a Palazzo Caracciolo, vivrà l’impatto emotivo di questa sfida nel suo intimo.

Gattuso

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Nella rifinitura al San Paolo il clima è disteso, l’armonia del gruppo si vede dai dettagli: Karnezis ha voluto festeggiare nello spogliatoio il suo trentacinquesimo compleanno. Nelle prove generali anti-Milan Gattuso conferma la linea adottata dopo il lockdown: turn-over mirato e gestione delle forze a disposizione per reggere lo stress degli impegni ravvicinati e del caldo. Cinque i cambi rispetto a Marassi: il ritorno tra i pali di Ospina, a riposo contro Genoa e Roma dopo lo scontro con Caldara a Bergamo; Di Lorenzo sulla fascia destra; Koulibaly al centro della difesa; Zielinski a centrocampo e Callejon per affidarsi al tridente dei piccoletti versione originale, che esprime complessivamente un patrimonio di 293 gol e 224 assist. Manolas, dopo un lungo stop per un infortunio muscolare, ha giocato due gare consecutive in tre giorni contro Roma e Genoa, Gattuso dovrebbe affidarsi a Maksimovic in coppia con Koulibaly. A centrocampo prende corpo una sorpresa: Demme torna dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina, la prestazione di Lobotka a Genova è piaciuta per il ritmo, la velocità nel palleggio, la personalità nel gestire il pallone e Gattuso valuta di confermarlo dal primo minuto. Callejon dopo l’estensione del contratto fino al 31 agosto ha scaricato le tensioni del contratto in scadenza e del possibile addio a porte chiuse. Gattuso fino al lockdown l’ha sempre schierato contro le big, gli equilibri, complice anche la situazione contrattuale, sembravano essere cambiati dopo il lockdown. L’allenatore gli ha così preferito Politano nella semifinale contro l’Inter e a Bergamo contro l’Atalanta ma il momento positivo di Josè sul rettangolo verde ha rimescolato le gerarchie".