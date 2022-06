Arnautovic, l'agente apre alla Juve: "E' l'ideale per affiancare Vlahovic"

Danijel Arnautovic, fratello-agente di Marko attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Le parole dell'agente di Arnautovic a Tuttosport:

Allegri ha un debole per gli attaccanti in “Ic”: dai vecchi pupilli Ibrahimovic e Mandzukic fino a Vlahovic e ora si parla di Arnautovic... Come vedrebbe suo fratello con il bomber serbo della Juventus?

«Vlahovic è un attaccante giovane di alto livello ed è sempre bello vedere un talento che si impone in questo modo. A Dusan, che ha soltanto 22 anni, porterebbe dei benefici avere accanto un giocatore con l’esperienza di Marko».

Il Bologna considera suo fratello incedibile: pensa che sia realmente così?

«Nel calcio tutto è sempre possibile... Non si sa mai cosa succederà. Questo è il calcio e questo rende il mondo del pallone così interessante».