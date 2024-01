Appuntamento Casini-ADL in Lega nei prossimi giorni in Lega: non è stato apprezzato il silenzio stampa

Napoli - Il Napoli va in silenzio stampa dopo Napoli-Inter di Supercoppa per protesta contro l'arbitraggio subito e allora scoppia la rivolta. Appuntamento fissato con il presidente della Lega Serie A.

Aggiornamenti da Il Mattino sulle reazioni che ci sono state dopo Napoli-Inter di Supercoppa Italiana che tanto ha fatto discutere:

De Laurentiis non vuole diventare un martire, anche se quest'anno di torti arbitrali il Napoli ne ha subiti. Anche la gara di campionato con l'Inter ha lasciato l'amaro in bocca. Con Casini si è dato appuntamento nei prossimi giorni ma la Lega di serie A non ha apprezzato neanche un po' il fatto che il club azzurro non abbia mandato i tesserati a parlare del dopo partita. Anche perché Mediaset aveva i diritti sulla finale e una parte dello show da Riad è saltato per il silenzio stampa. .