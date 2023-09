Applausi per Natan! Il Mattino: non soffre la pressione, spalle larghe e coraggio da gladiatore!

Buona la prestazione di Natan in Bologna-Napoli. Nonostante il risultato deludente, oggi il quotidiano Il Mattino sottolinea positivamente la partita del difensore brasiliano, al debutto assoluto da titolare.

Natan

Ultime news. Nonostante lo scetticismo generale, ieri Natan "non ha mai dato l’impressione di sentire la pressione. Ha dimostrato in fretta di avere spalle larghe e coraggio da gladiatore. Non ha dovuto fare interventi clamorosi, niente di trascendentale, sia chiaro, ma il compitino, se ben fatto, è già tanta, tanta roba".

Il Mattino fa notare come Natan abbia dato un contributo importante anche in fase di costruzione, affiancando Lobotka nell'impostazione del gioco. "Di sicuro la prestazione di ieri a Bologna è incoraggiante, almeno dal punto di vista dell’impatto col calcio italiano".