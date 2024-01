Il Mattino - De Laurentiis ha il presentimento di dover cambiare ancora allenatore: carta bianca a Conte. Tudor o Cannavaro le alternative

Napoli - Situazione particolare in casa Napoli con la società che sta seriamente pensando di cambiare ancora guida tecnica. Dopo l'esonero di Rudi Garcia rischia anche Mazzarri nonostante la grande amicizia che c'è con De Laurentiis e si pensa ad un nuovo allenatore per il Napoli da subito.

Nuovo allenatore Napoli: De Laurentiis cambia anche Mazzarri

Il Napoli torna a vincere e lo fa nel Derby con la Salernitana ultima in classifica tra le tante polemiche e difficoltà all'ultimo secondo. Ora ci sono valutazioni in corso in casa Napoli con la società che pensa ancora una volta di cambiare allenatore. Rischia anche Mazzarri e ci sono nuovi nomi che circolano per la panchina azzurra da Il Mattino: