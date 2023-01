"Sul gol commette lui il primo errore, non è al meglio", Anguissa tra i peggiori di Inter-Napoli: i voti

Notizie Napoli calcio. Serata complicata a San Siro per Frank Anguissa: reduce dal mondiale, il centrocampista camerunense è sembrato in difficoltà contro l'Inter.

Anguissa pagelle Inter-Napoli 1-0

Ancora a caccia della migliore condizione, Anguissa è apparso poco incisivo ed un occasione del gol dell'Inter anche poco reattivo. Ecco i giudizi dei quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport 5,5 - Si sapeva che non era al top. E infatti è meno brillante del solito, regala a Barella un pallone pericolosissimo in uscita. Nel gol va fuori tempo per la finta di Mkhitaryan.

Corriere dello Sport 5 - È sempre presente nel gioco del Napoli, ma non sono sempre precise le sue giocate, anzi. Sul gol dell’Inter è suo il primo errore: va fuori tempo sul lancio di Mkhitaryan.

Tuttosport 5,5 - Brucia Bastoni sul cross di Di Lorenzo ma non trova la porta nell’unica occasione in cui si nota la sua presenza in campo

Repubblica 5 - Il gioco passa da lui, di rado in maniera fluida

Corriere della Sera 5,5 - Sbaglia passaggi in orizzontale prende inutili rischi. Ma tira fuori la colla per non lasciarsi sfuggire quasi mai Cahanoglu.

Il Mattino 5,5