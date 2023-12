CorSport - Sondaggio Juve per Anguissa, spunta clausola rescissoria: la risposta del Napoli

Napoli Calcio - Sondaggio Juventus per Frank Zambo Anguissa scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta nel dettaglio questo clamoroso scenario di calciomercato che potrebbe concretizzarsi a stretto giro. Anguissa è una vera e propria creatura di Giuntoli che lo portò a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua intuizione ha fatto la fortuna del Napoli che si è ritrovato in organico un centrocampista di valore.

Sondaggio Juve Anguissa

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Juventus ha fatto un sondaggio per avere la disponibilità di Frank Zambo Anguissa ricevendo la risposta del Napoli: "Non lo vendiamo". Sul cartellino del centrocampista camerunense c'è una clausola rescissoria, valida per l'estero, dal valore di 45 milioni di euro. La Juve cerca disperatamente un centrocampista dato che ha fuori causa Pogba e Fagioli.