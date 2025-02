Anguissa in campo a Como nonostante la diffida? Il pensiero di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Anguissa fa parte della cerchia dei fedelissimi di Conte, e domenica sarà in campo contro il Como nonostante la diffida. Lo scrive Il Mattino.

In caso di una nuova ammonizione sarebbe costretto a saltare la partita contro l'Inter: "solitamente c'è chi può risparmiare/preservare il giocatore per non correre il rischio di perderlo nella partita che può valere una stagione. Ma non è il caso del tecnico del Napoli. Questo tipo di... «gestione» non rientra nel suo credo, non ritiene di avere una vera alternativa ad Anguissa. Difficile immaginare qualche raccomandazione sul come gestirsi in campo".