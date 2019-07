Andrea D'Amico: "Al Napoli manca un attaccante, l'ideale sarebbe Icardi! Ancelotti non s'impone sul mercato..."

Calciomercato Napoli - Andrea D'Amico, vicepresidente vicario dell'Assoagenti e tra i procuratori più attivi in Italia, ha rilasciato una luna intervista ai microfoni dell'edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Cosa c’è da aspettarsi allora?

E il Napoli, che ha visto sfumare l’obiettivo Pepé?

"Non direi che sia in difficoltà. Magari ha degli obiettivi su cui sta lavorando per concretizzare al momento giusto".