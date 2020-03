"Andate sotto la curva", il grande gesto di Gattuso a fine Napoli-Torino 2-1: Ringhio rianima il San Paolo! [FOTO]

"Andate sotto la curva", spopola sul web il grande gesto di Rino Gattuso al fischio finale di SSC Napoli-Torino 2-1. Gara dominata ma sofferta negli ultimi minuti dopo il gol di Edera al 91' per un breve black out difensivo.

"Andate sotto la curva", Gattuso ordina la squadra a fine Torino

"Andate sotto la curva", Gattuso dopo Napoli-Torino 2-1

La cura Ringhio rianima il San Paolo che torna a cantare ogni partita al termine del match. La trasparenza, la sincerità e la dedizione al lavoro dell'ex Milan stanno conquistando i tifosi. Poche chiacchiare, ma tanto lavoro e sudore sul campo. E i risultati iniziano a vedersi, idem i segnali di rinnovo. Gattuso ha motivato così il gesto in conferenza stampa: "Non bisogna andare soltanto sotto la curva, ma fare il giro di tutto lo stadio. La curva incita, ma anche la tribuna e le gradinate. E' la cosa più importante. Tutti ci hanno dato qualcosa per portare a casa il risultato e bisogna andare a salutare tutti".