"Ancora, Victor ancora", l'incitamento di Gattuso è determinante per Osimhen: così è nata la doppietta allo Spezia

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Rino Gattuso dietro il cambio di rotta da parte di Victor Osimhen. Il nigeriano adesso è un altro calciatore rispetto a quando è giunto a Napoli.

Victor Osimhen

DOPPIETTA OSIMHEN: LA GRINTA DI GATTUSO

IL quotidiano scrive: "Poi, la corsa verso la panchina di Gattuso e l’incitamento del tecnico: «Ancora, Victor, ancora», gli ha urlato. E il ragazzo s’è ripetuto poco più tardi sulla punizione calciata da Insigne e nel secondo tempo, dopo l’ennesima volata verso Provedel, dimostrando di saper essere anche altruista: quel pallone facile facile, servito a Lozano, da spingere soltanto in rete, è stato un generoso cadeau per l’attaccante messicano. Una festa per questo ragazzo che, con la sua simpatia, ha conquistato i compagni. Oggi è uno dei leader dello spogliatoio, dove ha saputo imporsi con fatti concreti".