"Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare", da Mertens un aiuto ai concittadini in difficoltà: l'iniziativa

L’attaccante belga del Napoli Dries Mertens ha aderito alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, e destinata ai napoletani in difficoltà, con la maglia indossata al San Paolo in Champions League con il Barcellona come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“«Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro Ferrara: metto all’asta la maglia della partita Napoli-Barcellona dove ho fatto il record insieme con Hamsik, ovviamente. E’ una maglia molto importante per me. Un bacio e forza Napoli sempre», il suo videomessaggio. Il ricavato servirà ad aiutare i cittadini meno abbienti: alle 19 di ieri, a due giorni dal gong, l’ultima offerta era di 3.500 euro”