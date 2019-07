Ancelotti vira sul 4-2-3-1? Dal mercato potrebbe arrivare un attaccante in grado di giocare in due posizioni

L’assetto e il volto del Napoli saranno diversi a seconda se il club deciderà di puntare su un centravanti puro oppure su un esterno d’attacco. In sintesi: su Mauro Icardi oppure su Nicolas Pepé, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“I due nomi in copertina sono alternativi e dunque strettamente intersecati: l’uno, infatti, escluderà l’altro. Giuntoli stesso, dopo un incontro andato in scena qualche giorno fa, al cospetto di sensazioni positive è pronto a volare in Francia per stringere con il Lilla e con Pepé.

Se arrivasse Pepé, spunto micidiale in progressione e capacità di stringere e concludere o rifinire anche dal fondo, Carletto sarebbe invece più orientato sul 4-2-3-1; con il francesino di sangue ivoriano largo a destra (anche se sa adattarsi da centravanti)”