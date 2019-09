Addio alla base sarriana, Ancelotti prepara la rivoluzione per il suo vero Napoli

Notizie SSC Napoli - Dopo un anno di transizione, Carlo Ancelotti è pronto a forgiare il suo vero Napoli. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il tecnico vuole una squadra più intensa, aggressiva e che porti tanti uomini in pressione alta nella metà campo avversaria.

Napoli, la rivoluzione di Ancelotti

La staffetta tra Raul Albiol e Kostas Manolas completa una svolta dove si chiede ai centrali di «rompere» la linea, accettare gli uno contro uno, con il baricentro alto e la rapidità nei recuperi. Ma le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, si sa, ed ecco che si spiegano così i sette goal incassati tra Fiorentina e Juventus. Per correggere la fase difensiva, è necessario che Kalidou Koulibaly cresca sotto il profilo della condizione e che l'intesa col greco ex Roma migliori quanto prima.