Napoli già sotto pressione, Gazzetta: "Ancelotti deve vincere a tutti i costi, per questo la scelta di Llorente titolare"

Notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Napoli e sul percorso che la squadra di Ancelotti si appresta a fare nelle prossime giornate. Secondo quanto scrive la rosea, gli azzurri sarebbero già sotto pressione per avere tre punti in meno rispetto alle concorrenti.

L’esigenza di dover vincere a tutti i costi avrà consigliato al tecnico napoletano di accelerare l’inserimento del centravanti spagnolo. Avendolo a disposizione e in buone condizioni, allora tanto vale la pena farlo giocare subito. Poi, quando non ne avrà più, allora ritornerà in panchina, magari per fare spazio all’altro nuovo arrivato, Hirving Lozano.