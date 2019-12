Ancelotti in bilico, Gazzetta: c’è la sensazione che le parti decideranno di comune accordo di chiudere il rapporto a fine stagione

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Carlo Ancelotti al Napoli: "Resta in bilico, comunque, la sua posizione. Probabilmente, non tanto per il presente quando per il progetto futuro. C’è la sensazione che le parti decideranno di comune accordo di chiudere il rapporto a fine stagione. Intanto, Ancelotti parla dell’oggi e del rapporto con De Laurentiis. «E’ normale sentirsi in discussione in momenti come questo. Col presidente ho un buon rapporto. Ho sentito che la squadra è contro l’allenatore. Non mi pare, coi giocatori c’è unità d’intenti. Siamo uniti, stiamo tutti soffrendo. Questo momento è delicato e vogliamo risolverlo il più in fretta possibile. Insieme»"