Repubblica - Lite Ancelotti-Gattuso: non si parlano da più di 3 anni a causa del Napoli

Oggi scendono in campo in Araba Saudita Real Madrid-Valencia per la Supercoppa di Spagna. Le due squadre allenate da italiani Ancelotti e Gattuso, due ex Napoli che tanto si sono voluti bene ai tempi del Milan dove hanno vinto tutto e avevano un rapporto fantastico. Poi qualcosa è cambiato proprio in questi ultimi anni da allenatore.

Ancelotti Gattuso: lite per Napoli

Proprio in queste ore sono arrivate notizie in merito alla lite Ancelotti Gattuso, tutto svelato in conferenza stampa prima della partita di Supercoppa tra Real Madrid e Valencia. Il motivo è quanto accaduto ai tempi di Napoli. Infatti, fu proprio Gattuso a subentrare all'esonero di Ancelotti a Napoli e ci furono tante polemiche in quel periodo sulla condizione fisica della squadra. Voci che non sono piaciute proprio a Ancelotti da parte del suo condottiero e amico. Fatto sta che Ancelotti e Gattuso non si parlano più da oltre tre anni.

Queste le parole di Ancelotti su Gattuso in conferenza: «Ci legano momenti belli, due Champions vinte. Dopo il rapporto non è sempre stato buono e sono sorti problemi, di cui comunque non voglio parlare. Dico solo che le squadre di Gattuso praticano un calcio intenso, lui trasmette un’identità chiara».

La replica di Gattuso a Carlo Ancelotti: «Carlo sa che ho tanta stima per lui: sia a livello umano, sia calcistico. I problemi fra di noi sono stati lavorativi, ma per me lui resta uno dei migliori allenatori del mondo e nei suoi confronti nutro un grandissimo rispetto. Arrivai io alla guida degli azzurri e nell’ambiente si sussurrava che la squadra stesse male fisicamente. Il problema è nato da questo».