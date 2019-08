Ancelotti cambia il Napoli, Gazzetta: novità e due moduli cardine per la prossima stagione [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea la duttilità tattica del Napoli di Ancelotti: "Lo spettacolo deve continuare, a prescindere da quello che riserverà il mercato. E Carlo Ancelotti è più che mai concentrato per modellare il suo Napoli. Sta valutando le qualità dei nuovi (Di Lorenzo, Manolas e Elmas), il loro inserimento nel gruppo, e il grado di motivazione dei vecchi, di chi già conosce il suo modo di fare e di allenare. Un lavoro che sta svolgendo particolarmente sul campo, perché è dall’attività quotidiana che si aspetta le risposte più immediate. A ventuno giorni dall’inizio del campionato, prevale la questione tattica e l’atteggiamento giusto per far rendere al meglio i giocatori a disposiziono".

SSC Napoli, i moduli di Carlo Ancelotti

"Non è un tecnico integralista, Ancelotti. Nella passata stagione ha avuto un modulo di riferimento, il 4-4-2, salvo poi modificarlo in caso di necessità. Qualcosa è cambiato, tuttavia, quest’anno. Appurato che Lorenzo Insigne riesce a dare il meglio di sé agendo sull’esterno sinistro; che Mertens è un elemento troppo prezioso per poterne fare a meno e che non si può rinunciare alla duttilità di Callejon, l’allenatore ha iniziato affidandosi al 4-2-3-1, un modulo che riproporrà domani sera, nell’amichevole a Marsiglia, e che esalta maggiormente la fase offensiva"