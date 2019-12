Amrabat-Napoli, Gazzetta annuncia: accordo chiuso con il Verona e l'agente! Arriverà a giugno, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe chiuso l'acquisto di Amrabat dal Verona. Il centrocampista verrà preso in questa sessione invernale di mercato, ma vestirà l'azzurro tra sei mesi. Ecco tutti i dettagli.

"Qualcosa comincia a muoversi sul fronte mercato. Cristiano Giuntoli ha già avviato qualche trattativa per il futuro, in attesa che Rino Gattuso compia l’impresa di restituire al Napoli la zona Champions League. Il diesse sta discutendo col Verona l’acquisto di Sofyam Amrabat, 23 anni, centrocampista centrale. L’organico napoletano necessita di un altro mediano che possa essere l’alternativa a Allan. Amrabat è un nazionale marocchino e, finora, ha già sommato 14 presenze. L’operazione dovrebbe avere un costo che si aggirerà intorno ai 20 milioni di euro, ovvero, 15 come prima offerta e 5 legati a una serie di bonus che si andranno a concordare. Intanto, Giuntoli ha già trovato l’accordo col procuratore del giocatore,Mohammed Sinou e col Verona non dovrebbero esserci problemi. L’operazione, si concluderà nella sessione invernale del mercato, ma il giocatore arriverà a Napoli soltanto dalla prossima stagione".