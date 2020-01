Amrabat-Kumbulla, Corriere di Verona: il Napoli ha l'accordo con l'Hellas ma manca quello coi calciatori che prendono tempo

Ultime Calcio Napoli - Il Verona ha in mano un’intesa con il Napoli, pari a 20 milioni per il cartellino di Amrabat, cui vanno detratti i 3.5 che servono per il riscatto del prestito dal Bruges.

Calcio mercato Napoli, il club di De Laurentiis cerca l'accordo per Amrabat e Kumbulla

Come riporta Il Corriere di Verona:

"Amrabat non ha dato l’okay al passaggio alla società di Aurelio De Laurentiis, nonostante gli sia stato proposto un quinquennale da 2 milioni di euro stagionali. La Fiorentina ha corteggiato serratamente Amrabat e, al contrario del Napoli, ha avuto il suo pieno assenso. L’offerta di 15 milioni di euro più bonus, presentata dalla dirigenza viola a quella dell’Hellas, non è sufficiente per arrivare a una quadra. La somma di tutti questi addendi porta all’esito attuale, ovvero alla «non cessione» di Amrabat. I dialoghi tra le varie parti continueranno in questi mesi, possibile (ma non probabile) che l’okay, in una direzione o nell’altra, ci sia prima dell’estate, ma per ora questa è la situazione.