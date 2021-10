Caso ammutinamento, Tuttosport: chiara la strategia del club, ora rischiano Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam! Ecco quanto chiede ADL

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Tuttosport è tornata sul famoso "caso ammutinamento", dopo che il Napoli ha palesato la sua internzione di procedere nel contenzioso legale con il calciattori che lasciano il club. Ecco le ultime e quali sono i prossimi calciatori a rischio dopo i casi Allan, Hysaj e Maksimovic:

Ormai la strategia del club è chiarissima, portare in tribunale tutti i calciatori che lasciano il Napoli a parametro zero per chiedere loro il pagamento di una multa oltre ad un risarcimento per danno di immagine. Insigne, capitano degli azzurri che diedero vita ad un concitato battibecco con il vicepresidente Edo De Laurentiis nel post gara con il Salisburgo, potrebbe essere chiamato in causa per una cifra pari al 50 per cento dello stipendio mensile, e con lui anche Mertens, Ghoulam e Ospina, tutti calciatori che il 30 giugno smetteranno di essere del Napoli.