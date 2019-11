Ammutinamento Napoli, Il Mattino: per ADL è stato un gesto di insubordinazione, ma ora si tratta

Ultime calcio Napoli - C'è tutto De Laurentiis nella portentosa operazione che domani lo porterà a Castel Volturno, nel primo pomeriggio, per incontrare la squadra. Prima ha colpito duro i calciatori, con le maxi-multe inviate lunedì e che sono arrivate quasi tutte ieri a destinazione, e poi ha aperto alla trattativa. O almeno ha dato la sua disponibilità a farlo. Un modo per dire: adesso siamo pari.

Come riporta Il Mattino:

"Perché quello che per tutti è stato l'ammutinamento del 5 novembre, per il presidente è stato un gesto quasi di insubordinazione. Ed è quello che è scritto nelle lettere: il mancato rispetto della direttiva della società viene imputato a tutti. Calciatori che sono venuti meno a quelli che sono i doveri di un dipendente. Ad Allan e Insigne viene anche imputato l'atteggiamento ostile nei confronti sia del ds Giuntoli che del vice presidente Edoardo De Laurentiis che in quei minuti concitati del dopo Salisburgo si stavano limitando a ricordare alla squadra che c'era un ordine arrivato dalla proprietà e che doveva essere rispettato. Anche Mertens e Callejon figurano nell'elenco dei più tartassati. Poiché lungi da De Laurentiis porgere l'altra guancia, ecco che la prima ritorsione è arrivata: la sanzione. Questo non significa, però che gli stipendi di ottobre verranno pagati. No, si aspetterà domani per eventualmente sbloccare il pagamento delle mensilità.