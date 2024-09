La frase "Amma faticà" di Antonio Conte è il simbolo di questo Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela come quella frase non si stata scelta in modo casuale da parte dell'allenatore. Alla base non c'è solo un motivo lavorativo:

"«Amma faticà» aveva annunciato il tecnico sui canali social del club, scegliendo il napoletano per entrare subito in sintonia con l’ambiente e nel cuoredei suoinuovitifosi.Che lo hanno atteso e osannato come si fa solo conle superstar".