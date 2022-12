Amichevoli Napoli a Antalya, CorSport: vincere aiuta a vincere senza portarsi appresso retro-pensieri fastidiosi

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport commenta la fine del ritiro del Napoli ad Antalya. Gli azzurri lasciano la Turchia con due vittorie in amichevole contro l'Antalyaspor e Crystal Palace. Tutto sommato Spalletti ha avuto risposte positive dalla sua squadra che adesso torna a lavorare a Castel Volturno.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul Napoli:

"Vincere aiuta a vincere ma anche a vivere meglio, senza portarsi appresso retro-pensieri eventualmente fastidiosi, quel ronzio molesto che potrebbe cominciare a minare le sicurezze acquisite nel tempo: tre gol all’Antalya e, per par condicio, identica soluzione con il Crystal Palace, la condizione ideale per tornarsene in Italia con qualche appunto in più e un umore che resta immutato. Vincere conviene (ovviamente) a prescindere: riempie di piacere, consente di starsene in pace con se stessi e gonfiare le amichevoli di ulteriori certezze e poi spassarsele con leggerezza, avviando il conto alla rovescia in leggerezza".