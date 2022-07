Amichevoli Castel di Sangro, CorSport distrugge il Napoli: "30 euro per un settore popolare sono un sonoro schiaffo al buon senso"

"30 euro per un settore popolare rappresentano un sonoro schiaffo al buon senso". Questo è il commento del Corriere dello Sport al prezzo delle amichevoli fissato dal Napoli per Castel di Sangro.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"La premessa è necessaria: interessa poco chi abbia stabilito i prezzi per le amichevoli del Napoli - se il Comune di Castel di Sangro o se il Napoli stesso - è invece fondamentale che chiunque si sia spinto a tanto si ravveda . Può succedere a chiunque di sbagliarsi. Il calcio è un richiamo del cuore, che comunque ha già un costo, ma trenta euro per un settore popolare rappresentano un sonoro schiaffo al buon senso la cui eco s’avverte ( dolorosamente ) ovunque.

Quei trenta euro per le curve (e per i distinti) stridono pure con un p rogetto - simpatia più indispensabile che necessario, visto il clima che si respira a Napoli: un pizzico di ragionevolezza e di sensibilità , in casi del genere così , sarebbe salutare, magari rinfrescante e persino essenziale per non sentir si ridire che in fin dei conti è stata una normalissima questione di «vil moneta»"