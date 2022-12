Amichevole Napoli-Villarreal: le probabili scelte di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto quali potrebbero essere le scelte di formazione che Luciano Spalletti potrebbe fare questa sera nel test amichevole al Maradona contro il Villarreal degli ex azzurri Reina e Albiol.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Potrà sperimentare ancora con Ndombele e con Elmas, con Raspadori che gli piace ovunque - da attaccante oppure da mezzala - e comunque avrà Politano e Di Lorenzo, i treni di destra, e dall’altra parte Mario Rui e Kvaratskhelia che dànno garanzie. In mezzo, ovviamente il solito Lobotka, semmai per alternarlo con Demme, che ha voglia e anche bisogno di giocare e che, annusando l’aria, potrebbe così non avvertire più la tentazione di andare altrove per giocare"