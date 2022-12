Amichevole Napoli-Villarreal, discreta cornice di pubblico al Maradona: il dato

Calcio Napoli - Sarà presente una discreta cornice di pubblico questa sera allo stadio maradona per assistere alla gara amichevole tra il Napoli e gli spagnoli del Villarreal. Il Corriere dello Sport ha pubblicato il probabile dato spettatori:

"E la fame c’è, la senti, la cogli nei numeri che - in vista del Natale, con tutto ciò che c’è da fare, sono autentici: in venticinquemila hanno già risposto presente, l’impennata prevista s’è verificata e fino a stasera (ore 20.30, su Sky in pay-per-view e su Dazn) c’è la possibilità e anche il sospetto che si possa sfiorare o superare quota trentamila".