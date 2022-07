Amichevole Napoli-Perugia, si temono scontri tra ultras: questura di Trento in allarme!

Notizie oggi. Domenica 17 luglio alle ore 18 si gioca la seconda amichevole del ritiro estivo del Napoli a Dimaro, in Val di Sole. Dopo la sfida contro l'Anaune, è il turno del Perugia, squadra di Serie B che farà da sparring partner per gli azzurri impegnati nella preparazione atletica pre-campionato. Quella che dovrebbe essere una semplice amichevole, però, rischia di trasformarsi in qualcosa di molto peggio.

Napoli-Perugia, rischio scontri tra ultras

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la questura di Trento ha già diramato un allarme in previsione della partita. La Polizia teme scontri tra le tifoserie ed ha chiesto la massima attenzione e l'arrivo in Val di Sole di rinforzi a tutela dell'ordine pubblico. Per questo motivo, ai tifosi del Perugia che arriveranno a Dimaro è stato dedicato un settore a parte, con l'obiettivo di evitare ogni contatto tra le due tifoserie, ma non è ancora chiaro dove saranno posizionati i tifosi napoletani che hanno già acquistato il biglietto per quel settore.

Stadio Carciato

L'ultimo precedente Napoli-Perugia risale al gennaio 2020, in Coppa Italia e - a prova della rivalità tra ultras delle due squadre - anche in quell'occasione ci furono scontri, arresti, Daspo e sequestri di oggetti contundenti. Anche se a Dimaro non c'è presenza di tifoserie organizzate, circa un centinaio di tifosi del Perugia arriveranno a Carciato per la partita: l'allerta è massima.