Ambrosino e Zerbin, Il Mattino: arriva la decisione di Spalletti sul loro futuro

Notizie Napoli calcio. Il ritiro del Napoli a Dimaro è stata l'occasione giusta per conoscere meglio alcuni giovani azzurri: su tutti Alessio Zerbin e Giuseppe Ambrosino. I due attaccanti, il primo protagonista in B con il Frosinone ed il secondo trascinatore della Primavera, hanno provato a convincere Spalletti di dargli una chance in questa stagione.

Zerbin Napoli

Napoli, scelto il futuro di Zerbin e Ambrosino

Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, Spalletti ha dato il via libera anche alle loro cessioni (probabile in prestito): il futuro di Zerbin e Ambrosino non sarà dunque a Napoli quest'anno, con il club che ora si metterà al lavoro per cercare ad entrambi le giuste destinazioni.