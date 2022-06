Il Mattino - Ambrosino osservato da Spalletti: il Napoli ha già scelto il suo futuro

Notizie Napoli calcio. Giuseppe Ambrosino, è la rivelazione delle giovanili azzurre avendo conquistato il titolo di capocannoniere assoluto con 20 reti segnate trascinando alla salvezza il suo Napoli nell'ultima Primavera 1. L'attaccante è fra i pre-convocati del CT Nunziata per l'Europeo Under 19, ma viene osservato con attenzione anche da Spalletti.

Di Ambrosino e del suo futuro al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Giuseppe Ambrosino - pronto per l'Europeo Under 19 - è il più giovane di tutti e con i suoi 18 anni ha già voglia di stupire. A Napoli rischia di vedere troppo poco il campo e quindi l'idea di mandarlo in prestito in serie B potrebbe essere la migliore per aiutarlo nel percorso di crescita.