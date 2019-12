Ultimissime Calcio Napoli - Tweet di Carlo Alvino: "30.000 spettatori stasera al San Paolo ma non ci sarà Aurelio De Laurentiis. Una agenda ricca di impegni lunedì mattina e perché no anche un pizzico di scaramanzia terranno Adl lontano da Fuorigrotta questa sera. Il presidente guarderà Napoli-Bologna in tv"