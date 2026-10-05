Altro che difesa a tre, Allegri camaleontico: il modulo del Napoli dopo la sosta

Ultime calcio Napoli - Il Napoli è pronto a confermarsi dopo la lunga sosta sotto la guida di Massimiliano Allegri che in queste settimane ha avuto tempo di pensare e anche di sperimentare. Si è parlato tanto del lavoro sulla difesa a tre a Castel Volturno, ma arrivano conferme sul modulo del Napoli dopo la sosta.

Allegri studia il nuovo Napoli

Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ancora una volta l'abito tattico del suo Napoli. Durante la sosta, il tecnico ha lavorato molto sulla difesa a tre al Training Center di Castel Volturno, ma sembra che si possa proseguire sulla strada del 4-2-3-1 come scrive Repubblica.

Allegri, De Bruyne e McTominay

Il modulo, però, non sarà necessariamente l'elemento decisivo. A fare la differenza sarà soprattutto l'interpretazione della squadra, l'atteggiamento e la capacità dei singoli di esprimere al meglio le proprie caratteristiche.

Un Napoli più brillante e intenso, soprattutto attraverso i suoi giocatori più rappresentativi, potrebbe cambiare rapidamente il volto della stagione. Allegri dovrà trovare la soluzione capace di restituire equilibrio e qualità agli azzurri. La svolta, però, non può aspettare. Dopo la lunga sosta, il Napoli dovrà cambiare passo immediatamente.

La Nations League restituirà ad Allegri giocatori come Hojlund, De Bruyne e Vergara in crescita, a patto ovviamente che siano messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Proprio con il 4-2-3-1 potrebbero essere messi in campo tutti insieme, per un Napoli camaleontico.