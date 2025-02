Altobelli: "Scudetto? L'Inter ha un problema da risolvere in fretta, il Napoli corre ed ha un altro vantaggio"

Notizie calcio - Alessandro Altobelli, ex centravanti dell'Inter e della Nazionale, ha parlato della lotta scudetto in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"In certe partite devono giocare i migliori, c’è poco da discutere, ma i migliori in questo momento della stagione non stanno granché. Ecco, questo è un problema che Inzaghi dovrà risolvere in fretta, perché il Napoli corre. Per fortuna quella con la Fiorentina è solo la seconda sconfitta in campionato, niente è compromesso perché il primo posto dista tre punti e c’è ancora lo scontro diretto del Maradona da giocare, ma una cosa è chiara: da qui alla fine servirà molto, molto di più. Da parte di tutti".

L'Inter ha problemi nelle partite con le big? E non solo quelle. L’Inter ha fatto fatica contro Napoli, Milan, Juventus. Un anno fa si esaltava contro le big, adesso soffre tremendamente. Mi fido di Inzaghi, di questo gruppo ormai conosce tutto, però non si può più sbagliare: negli scontri al vertice deve invertire la rotta".