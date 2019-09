Altobelli: "Napoli, che attacco da sogno! Icardi? Avrebbe dovuto accettare la maglia azzurra, avrebbe fatto 30 gol"

Alessandro Altobelli, ex calciatore di Juventus ed Inter, oggi opinionista a Doha per la tv beIN Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

La sua specialità, però, restano sempre i gol: come vede l'attacco del Napoli?

«Mi piace molto. E infatti ha già fatto 7 reti in due partite. Ne ho parlato anche con Carlo in questi giorni, certo deve mettere a posto un po' la difesa, ma la sua è una squadra che mi piace e soprattutto gioca a calcio».

Non pensa ci sia troppa abbondanza lì davanti?

«Più ce ne sono, meglio è. E poi abbiamo visto tutti quanto Ancelotti sia un grande nella gestione dei giocatori».

Ci sono due prime punte come Milik e Llorente...

« A me Milik piace: è un ottimo attaccante e ha dimostrato che quando è in campo il gol lo trova in tutte le maniere: di testa, su azione, su punizione. Llorente, invece, lo conosciamo dai tempi della Juve: è un buon attaccante e sono certo saprà cogliere ogni occasione che gli sarà data dall'allenatore».

Ma un attacco a due Milik-Mertens?

«Ci può stare. Se il Napoli gioca con il 4-4-2 possono essere schierati entrambi, mentre nel 4-2-3-1 ne gioca uno e poi l'altro subentra. Diciamo la verità: Carlo ha solo l'imbarazzo della scelta».

E se fosse arrivato Icardi?

«Sarebbe stato un colpo eccezionale per lui e per il Napoli».

Perché?

«Mauro è un attaccante strepitoso. Come giocatore non si discute, ma anche Napoli sarebbe stata ideale per lui perché per come giocano gli azzurri avrebbe fatto 30 gol».

Che idea si è fatto della vicenda Icardi?

«L'Inter è stata bravissima a risolvere una situazione che sembrava potersi mettere male. Da questo punto di vista con Marotta l'Inter è diventata un'altra società e ha un altro modo di gestire. Marotta ha vinto la battaglia con Icardi e non era facile. Come attaccante Icardi non si discute, ma lo scorso anno ha preso delle posizioni scellerate e incontrollate. Se l'è cercata lui, si è fatto male da solo. Poi da giocatore forte qual è aveva tante possibilità e ha scelto il Psg dove lotterà per vincere la Champions».

E quindi è andato a Parigi, mentre l'Inter ha preso Lukaku.

«Abbiamo già visto quanto sia forte, veloce e quanto veda la porta. Poi è molto freddo in area di rigore ed è bravo a dare ampiezza alla squadra e dare profondità. Ha un allungo importante in contropiede».

Che campionato si aspetta dopo le prime due giornate?

«La Juve parte in testa, subito dietro c'è il Napoli e a seguire l'Inter che si avvicina. Si possono inserire il Milan, la Lazio, la Roma e l'Atalanta».

Come le è sembrato il mercato?