Almendra-Napoli, Tuttosport: "Giuntoli ha fretta di chiudere. Novità su Allan, per 80mln può partire"

Calciomercato. Roberto Inglese potrebbe finire all’Atalanta andasse in porto un’operazione tra Zapata e Ilicic. Al vertice di oggi, a casa Ancelotti, con Giuntoli e De Laurentiis, si parlerà anche di Castagne e dell’accordo esistente col suocero che gli fa da agente e di Almendra, da oggi impegnato in Polonia come capitano dell’Argentina che disputerà il mondiale Under 20.

Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole chiudere subito per Almendra

Secondo quanto riferisce Tuttosport:

"Giuntoli vorrebbe chiudere subito, perché la concorrenza di Monaco e Porto sta diventando forte. Ma c’è anche da vendere. Allan resta il profilo più alto che De Laurentiis potrebbe vendere per 80 milioni. Al momento il Psg non sta mostrando lo stesso interesse di gennaio, c’è da capire se l’allenatore sarà Tuchel".

