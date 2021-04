"Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?", botta e risposta tra Ferrero e ADL in Lega: il retroscena

NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta il botta e risposta avvenuto ieri nell'assemblea di Lega tra Massimo Ferrero e Aurelio De Laurentiis: "Le loro bocche sono rimaste cucite anche quando, al tramonto dell’Assemblea, De Laurentiis ha chiesto: «Martedì c’è o no l’Assemblea?». Gli ha risposto Ferrero: «Ma hai capito che la Super Lega non ci sta più?». Doveva essere quello, infatti, il tema della prossima riunione. Solo che la realtà è stata travolta dagli eventi… Ci sono le conseguenze, però, di quegli eventi. Così, mentre forse il suo occhio davanti al monitor cadeva sui volti dei dirigenti di Inter e Milan, sempre il presidente della Sampdoria faceva scattare la domanda che un po’ tutti aspettavano: «Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?». A rompere il silenzio, sono stati De Laurentiis e Barone, forse non troppo casualmente componenti del fronte delle “7 sorelle”, a rispondere. Tutti e due hanno sottolineato come l’argomento non fosse all’ordine del giorno. E il numero uno del Napoli ha pure aggiunto: «Io volevo sapere quando ci saremmo ritrovati»".