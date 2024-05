Allenatore Napoli: sarebbe arrivato lui al suo posto, Spalletti ne era convinto

Chi sarebbe arrivato sulla panchina del Napoli? Luciano Spalletti aveva un'idea come riporta Il Mattino oggi in edicola: anzi era quasi certo sul suo successore dopo l'addio, ma non si trattava certo di Rudi Garcia poi giunto a sorpresa sulla panchina partenopea.

Allenatore Napoli, Spalletti convinto dell'arrivo di Italiano?

Piuttosto, come svela il quotidiano, l'attuale Ct era certo che sarebbe stato Vincenzo Italiano il suo erede: l'allenatore della Fiorentina però non si è liberato dal contratto con la Viola e alla fine è andata come tutti sappiamo.

Ora, un anno più tardi, non è da escludere che il tecnico nato in Germania possa effettivamente sbarcare in azzurro. Anche perché questa volta nulla lo tratterrà e dopo la finale di Conference League saluterà il club toscano.

Il suo e quello di Gian Piero Gasperini restano nomi caldi al di là di Stefano Pioli.