CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna di Repubblica non è utopia pensare anche a Max Allegri per la panchina del Napoli: "Non bastano più i nomi di Italiano, Dionisi, Juric e forse neppure di Spalletti per scacciare l’ombra di Ringhio. Quello di Allegri invece sì, e viene in mente che il presidente sostituì Mazzarri e Sarri rispettivamente con Benitez e Ancelotti. Chissà se userà la stessa strategia per tirarsi fuori dall’angolo in cui si è cacciato".