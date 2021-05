Allegri-Juventus, Tuttosport: la fumata bianca potrebbe arrivare in 48 ore, Napoli uscito di scena fallendo la Champions

Notizie Calcio - Massimiliano Allegri è tornato allo Juventus Stadium, ieri è stato protagonista della partita del cuore, in campo. Ma presto potrebbe riappropriarsi anche della panchina, secondo Tuttosport.

"L’Allegri-bis è molto più che una tentazione per la Juventus. Il presidente Agnelli nell’ultima settimana ha cambiato marcia e secondo i ben informati la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore. L’ipotesi è sempre più concreta, ma non ancora definita perché la Juventus deve chiudere l’attuale capitolo e voltare pagina. E separarsi da Pirlo è tutt’altro che indolore. Quella bianconera, però, non è l’unica offerta tra le mani del livornese. Se il Napoli è uscito di scena fallendo la qualificazione alla prossima Champions, il Real Madrid ha chiesto tempo ad Allegri. E poi occhio all’Inter, che resta alla finestra in attesa di capire se Antonio Conte resterà o chiederà il divorzio"