Allegri incontra Agnelli: Pirlo rischia? Gazzetta: in caso di ko col Napoli l'esonero può diventare un argomento serio, la tentazione c'è

Ultime Serie A - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli non esterna quasi mai i suoi pensieri ma sicuramente in questi giorni ha ragionato di calcio, quindi di affari, con due amici: Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Pirlo sabato ha allenato la Juve, Allegri nello stesso giorno ha passato qualche ora con Agnelli a Forte dei Marmi. Un incontro tra amici, non un appuntamento di lavoro. La questione è capire se Agnelli chiederà all’amico Max di prendere in mano la Juve. La tentazione c’è. La certezza è una soltanto: le prossime partite – e la partita di domani in particolare – sono fondamentali per il futuro di Pirlo. Nessuno può escludere decisioni drammatiche, compreso un clamoroso cambio di allenatore in corsa. Lo scenario è probabile al momento? No. Può diventare un argomento di grande attualità in caso di sconfitta col Napoli? Sì"