Napoli Calcio - Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Napoli: come infatti riporta Tuttosport, il tecnico toscano ritrova due pedine fondamentali per il nuovo anno:

Alla ripresa del campionato ci saranno nuovamente anche Dybala e Chiesa, entrambi pronti al rientro dopo i problemi muscolari che li hanno tenuti ai box nelle ultime partite del 2021: un valore aggiunto per i bianconeri, che si apprestano a vivere i due mesi chiave della stagione.