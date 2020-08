Allarme Covid, incontro Gravina-De Laurentiis: viva l'ipotesi play-off per la Serie A

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Visita nel ritiro del Napoli del numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. « È stato bellissimo vedere di nuovo un impianto aperto al pubblico, i 1300 tifosi che hanno assistito in tribuna al triangolare tra gli azzurri, il Castel di Sangro e l’Aquila allo stadio Patini sono stati uno spot per il nostro calcio »

Durante l’incontro informale con Aurelio De Laurentiis si è parlato anche del piano B dei playoff, pronto a scattare se la pandemia comprimerà ulteriormente il calendario, il cui sorteggio è previsto per il momento per mercoledì prossimo, 2 settembre: a diciassette giorni dalla partenza della Serie A (fissata invece per il 19 settembre).