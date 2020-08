Allan-Everton, CorSport: operazione ai dettagli, da trovare l'ultimo accordo sui bonus

Ultime calcio mercato Napoli. Allan all'Everton è un'operazione in via di definizione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela lo stato della trattativa tra i due club:

I quaranta milioni che il Napoli ha indicato come valutazione iniziale hanno subito un brusco taglio però anche l’Everton si è mosso dai suoi venticinque milioni iniziali e tutto il resto è condensato, ma anche consegnato: la cifra stabilita per concedere ad Allan di preparare le valigie è racchiusa nei trenta milioni cash da riconoscere per l’acquisto, ma per completare l’operazione bisogna mettersi anche d’accordo sugli immancabili bonus, che pesano economicamente e devono essere anche umanamente raggiungibili o perlomeno invitanti.